Тысячи человек пикетируют посольство США в Джакарте из-за решения Трампа по Иерусалиму

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Около шести тысяч человек собрались возле американского посольства в Джакарте, чтобы выразить протест против решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Straits Times со ссылкой на полицию.

Отмечается, что данная акция протеста была организована индонезийской партией процветания и справедливости (PKS).

По данным издания, ещё одна группа протестующих собралась в центре главной улицы центральной Джакарты, их число не уточняется.

Участники протестов держат индонезийские и палестинские флаги и плакаты с лозунгами «освободить Палестину».