​Тысячи человек эвакуированы в Доминикане из-за наводнений

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Порядка 2,5 тыс. жителей Доминиканской республики были эвакуированы в связи с наводнением, обрушившемся на страну.

Как передает Report, об этом передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Глава центра чрезвычайных операций страны Хуан Мануэль Мендес сообщил, что в результате продолжительных дождей были затоплены около 500 домов, разрушены пять мостов и отрезаны подъездные дороги к 30 сельским населенным пунктам.

Мендес сообщил, что власти опасаются ухудшения ситуации и возможности схода оползней, так как, по данным метеорологов, в ближайшие дни дожди не прекратятся.

Данных о жертвах стихийного бедствия пока не поступало.