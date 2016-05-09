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    ​Тысячи человек эвакуированы в Доминикане из-за наводнений

    В результате продолжительных дождей были затоплены около 500 домов

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Порядка 2,5 тыс. жителей Доминиканской республики были эвакуированы в связи с наводнением, обрушившемся на страну.

    Как передает Report, об этом передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Глава центра чрезвычайных операций страны Хуан Мануэль Мендес сообщил, что в результате продолжительных дождей были затоплены около 500 домов, разрушены пять мостов и отрезаны подъездные дороги к 30 сельским населенным пунктам.

    Мендес сообщил, что власти опасаются ухудшения ситуации и возможности схода оползней, так как, по данным метеорологов, в ближайшие дни дожди не прекратятся.

    Данных о жертвах стихийного бедствия пока не поступало.

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