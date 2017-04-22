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    Тысячи человек эвакуированы из-за лесных пожаров во Флориде

    Власти полагают, что причиной массовых пожаров может быть поджог

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Тысячи жителей американского штата Флорида были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров, бушующих в регионе, сообщает местное телевидение.

    Как передает Report, в общей сложности эвакуированы жители семи тысяч домов.

    По информации журналистов, отдельные очаги возгорания зафиксированы на территории всего штата. В настоящий момент площадь пожара составляет почти 2 тысячи квадратных метров. В ликвидации огня участвуют 500 пожарных и 10 специальных самолетов.

    Власти полагают, что причиной массовых пожаров может быть поджог. За информацию о возможном поджигателе назначена награда в 5 тысяч долларов.

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