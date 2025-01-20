Тысячи бойцов Нацгвардии США переброшены в Вашингтон для охраны инаугурации Трампа

По меньшей мере восемь тысяч военнослужащих подразделений армии и ВВС Национальной гвардии США стянуты в Вашингтон для обеспечения безопасности во время инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа.

По меньшей мере восемь тысяч военнослужащих подразделений армии и ВВС Национальной гвардии США стянуты в Вашингтон для обеспечения безопасности во время инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету Stars and Stripes.

По данным Командования Национальной гвардии, военнослужащие прибыли из 40 американских штатов для обеспечения "мирной передачи власти".

При этом указывается, что "Секретная служба США является главной в планировании и проведении этой операции".

Военнослужащие Национальной гвардии будут поддерживать полицию в здании Капитолия США и помогать в выполнении задач вблизи его территории. Они будут осуществлять в основном вспомогательную роль, включая слежение за порядком на улице, контроль за дорожным движением, аварийно-спасательные действия, связь и другие функции.