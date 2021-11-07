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Тяжелое ДТП в Мексике, погибли 19 человек

Тяжелое ДТП в Мексике, погибли 19 человек Грузовик врезался в шесть автомобилей в субботу на трассе, соединяющей столицу Мексики с крупным городом Пуэбла. Жертвами ДТП в пригороде Мехико стали 19 человек, трое получили травмы.
Другие страны
7 ноября 2021 г. 06:21
Тяжелое ДТП в Мексике, погибли 19 человек

Грузовик врезался в шесть автомобилей в субботу на трассе, соединяющей столицу Мексики с крупным городом Пуэбла. Жертвами ДТП в пригороде Мехико стали 19 человек, трое получили травмы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном заявлении Управления федеральных дорог и мостов.

После столкновения несколько автомобилей полностью сгорели. Согласно предварительным данным, к трагедии привел отказ тормозной системы грузовика. Водитель этого транспортного средства погиб. На месте происшествия продолжают работу пожарные и спасатели, движение по трассе перекрыто в обоих направлениях.

Пострадавшие были доставлены в больницу, сведений об их состоянии обнародовано не было.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada ağır yol qəzasında 19 nəfər həlak olub

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