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Тяжелое ДТП в Казахстане, погибли девять человек

Тяжелое ДТП в Казахстане, погибли девять человек Девять человек погибли в ДТП на трассе в Карагандинской области.
Другие страны
19 августа 2023 г. 08:14
Тяжелое ДТП в Казахстане, погибли девять человек

Девять человек погибли в ДТП на трассе в Карагандинской области Казахстана.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ДП региона.

"19 августа в 6.00 часов на автодороге Балхаш – Приозёрск, в 5 км от поселка Гульшат, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин Toyota Camry 70 и Honda Odyssey. В результате ДТП девять человек скончались на месте. Одного пассажира доставили в медицинское учреждение", – отметил начальник отдела полиции Балхаша Айткен Кадрин.

По факту началось досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.

По предварительным данным, водитель Toyota Camry не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение c Honda Odyssey. В Toyota Camry находилась семья из четырех человек, трое погибли, госпитализировали девушку 2005 года рождения. В Honda Odyssey погибли шесть человек.

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