Тяжелое ДТП в Индии: десятки погибших - ФОТО

Двадцать четыре человека погибли и множество других получили ранения при столкновении грузовика, перевозившего внутренних мигрантов, с другим грузовиком в районе индийского города Аурайя в штате Уттар-Пареш.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NDTV, столкновение произошло примерно в 200 километрах от столицы штата в районе 3 часов утра по местному времени.

Как сообщили представители местных властей, внутренние мигранты ехали из Раджастана и Харьяны в свои родные штаты. Рабочие попросили их подвезти на грузовике, который перевозил мешки с пшеницей.

Ранее, министр штата Йоги Адитьянаха призвал внутренних мигрантов не путешествовать самостоятельно, а пользоваться специальными поездами, отправляющимися из разных крупных городов и везущих мигрантов в их родные штаты.