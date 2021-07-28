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Тяжелое ДТП в Индии: 18 погибших и 19 раненых

Тяжелое ДТП в Индии: 18 погибших и 19 раненых По меньшей мере 18 человек погибли, 19 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в городе Барабанки (штат Уттар-Прадеш) на севере Индии.
Другие страны
28 июля 2021 г. 07:21
Тяжелое ДТП в Индии: 18 погибших и 19 раненых

По меньшей мере 18 человек погибли, 19 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в городе Барабанки (штат Уттар-Прадеш) на севере Индии.

Как передает Report, об этом сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на полицию.

По ее данным, инцидент произошел в ночь на среду. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Газета уточняет, что в настоящее время проводится спасательная операция по вызволению из-под автобуса еще нескольких человек.

Отмечается, что незадолго до аварии водитель предупредил пассажиров автобуса о неисправной полуоси, после чего несколько человек покинули транспортное средство. После остановки автобуса грузовик на большой скорости столкнулся с ним.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHindistanda yol qəzasında 18 nəfər həlak olub, onlarla xəsarət alan var

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