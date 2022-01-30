Тяжелое ДТП в Боливии: 11 погибших, 7 раненых

Пассажирский автобус сорвался с горной дороги в боливийском департаменте Кочабамба, в результате аварии погибли одиннадцать человек и еще семь получили ранения.

Пассажирский автобус сорвался с горной дороги в боливийском департаменте Кочабамба, в результате аварии погибли одиннадцать человек и еще семь получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает Correo del Sur .

"По предварительным данным боливийской полиции, авария произошла около 3.00 часа, погибли 11 человек, еще семь получили ранения", - говорится в материале издания.

Автобус, принадлежащий профсоюзу "16 июля Ками", упал на горный склон во время перевозки сотрудников горнорудной компании Ками. Отмечается, что среди пассажиров находились руководители компании.