О нас

Тяжелое ДТП на юго-востоке Пакистана, погибли 9 человек

Тяжелое ДТП на юго-востоке Пакистана, погибли 9 человек По меньшей мере девять человек погибли в результате ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса в пакистанской провинции Синд.
Другие страны
26 апреля 2023 г. 08:10
Тяжелое ДТП на юго-востоке Пакистана, погибли 9 человек

По меньшей мере девять человек погибли в результате ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса в пакистанской провинции Синд.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.

По ее данным, инцидент произошел в районе Чалия города Татта, расположенного в южной части провинции. При лобовом столкновении грузовика и пассажирского автобуса восемь человек погибли на месте, еще один скончался от полученных травм в больнице.

Согласно информации полиции, водитель грузовика скрылся с места происшествия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pakistanda ağır yol qəzasında azı 9 nəfər ölüb

Самое важное

Президенты Азербайджана и Болгарии провели встречу один на один
Президенты Азербайджана и Болгарии провели встречу один на один
25 апреля 2023 г. 17:30
Продолжаются учения ракетно-артиллерийских войск
Продолжаются учения ракетно-артиллерийских войск
25 апреля 2023 г. 12:49
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Израиля
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Израиля
25 апреля 2023 г. 12:04
Международный суд ООН приостановил рассмотрение документа по основному иску Армении
Международный суд ООН приостановил рассмотрение документа по основному иску Армении
24 апреля 2023 г. 14:15
МИД Азербайджана ответил Франции
МИД Азербайджана ответил Франции
24 апреля 2023 г. 13:15
Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Грузии
Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Грузии
24 апреля 2023 г. 11:18
МИД: Создание механизма пограничного контроля на Лачынской дороге обеспечит прозрачность дорожного движения
МИД: Создание механизма пограничного контроля на Лачынской дороге обеспечит прозрачность дорожного движения
23 апреля 2023 г. 15:55
На границе с Арменией, в начале дороги Лачын-Ханкенди, установлен пограничный пункт пропуска
На границе с Арменией, в начале дороги Лачын-Ханкенди, установлен пограничный пункт пропуска
23 апреля 2023 г. 14:48
Президент и первая леди приняли участие в открытии Джума мечети в Наримановском районе
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии Джума мечети в Наримановском районе
20 апреля 2023 г. 16:20
Президент: Азербайджан предложил 5 принципов, которые лягут в основу мирного соглашения с Арменией
Президент: Азербайджан предложил 5 принципов, которые лягут в основу мирного соглашения с Арменией
19 апреля 2023 г. 22:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi