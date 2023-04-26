Тяжелое ДТП на юго-востоке Пакистана, погибли 9 человек

По меньшей мере девять человек погибли в результате ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса в пакистанской провинции Синд.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
По ее данным, инцидент произошел в районе Чалия города Татта, расположенного в южной части провинции. При лобовом столкновении грузовика и пассажирского автобуса восемь человек погибли на месте, еще один скончался от полученных травм в больнице.
Согласно информации полиции, водитель грузовика скрылся с места происшествия.