Тяжелое ДТП на юго-востоке Пакистана, погибли 9 человек

По меньшей мере девять человек погибли в результате ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса в пакистанской провинции Синд.

По меньшей мере девять человек погибли в результате ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса в пакистанской провинции Синд.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.

По ее данным, инцидент произошел в районе Чалия города Татта, расположенного в южной части провинции. При лобовом столкновении грузовика и пассажирского автобуса восемь человек погибли на месте, еще один скончался от полученных травм в больнице.

Согласно информации полиции, водитель грузовика скрылся с места происшествия.