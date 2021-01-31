О нас
Report Georgia
Аудио новости

Тяжелое ДТП на Кубе, погибли 10 человек

Тяжелое ДТП на Кубе, погибли 10 человек Десять человек погибли в результате аварии автобуса с учителями на Кубе, 25 человек получили травмы.
Другие страны
31 января 2021 г. 01:57
Тяжелое ДТП на Кубе, погибли 10 человек

Десять человек погибли в результате аварии автобуса с учителями на Кубе, 25 человек получили травмы.

Как передает Report со ссылкой на газету "Маябеке", водитель автобуса не справился с управлением, в результате транспортное средство рухнуло с моста на 42-м километре национальной автомагистрали недалеко от города Гуинеса.

"Серьезная авария произошла с одним из автобусов, перевозивших учителей из Гаваны к месту их жительства для прохождения изоляции. Погибли десять человек, девять из которых - на месте происшествия и один - в больнице", - передает Кубинское новостное агентство в своем блоге в Twitter.

Отмечается, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии, раненых доставляют в больницы Гаваны и Гуинеса.

МВД и комиссия по безопасности дорожного движения расследуют происшествие и устанавливают все причины и обстоятельства инцидента.

Президент страны Мигель Диас-Канель выразил соболезнования родным и близким погибших.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

В США число заражений COVID-19 превысило 26 млн
В США число заражений COVID-19 превысило 26 млн
31 января 2021 г. 00:29
Самолет президента Эквадора вынужденно сел вскоре после взлета
Самолет президента Эквадора вынужденно сел вскоре после взлета
30 января 2021 г. 23:32
В США арестовали женщину, заявлявшую о намерении застрелить Нэнси Пелоси
В США арестовали женщину, заявлявшую о намерении застрелить Нэнси Пелоси
30 января 2021 г. 18:41
На юге Франции протестуют против строительства склада Amazon
На юге Франции протестуют против строительства склада Amazon
30 января 2021 г. 18:00
Число заболевших COVID-19 в США за сутки выросло более чем на 162 тысячи
Число заболевших COVID-19 в США за сутки выросло более чем на 162 тысячи
30 января 2021 г. 17:35
В США арестовали женщину, которая хотела застрелить Нэнси Пелоси
В США арестовали женщину, которая хотела застрелить Нэнси Пелоси
30 января 2021 г. 17:20
В Африне произошел мощный взрыв, есть погибшие
В Африне произошел мощный взрыв, есть погибшие
30 января 2021 г. 16:20
ВОЗ призвала Великобританию поделиться вакциной со всеми
ВОЗ призвала Великобританию поделиться вакциной со всеми
30 января 2021 г. 14:56
Чехия закрыла границы для иностранцев из-за коронавируса
Чехия закрыла границы для иностранцев из-за коронавируса
30 января 2021 г. 13:45
ОАЭ определили категории иностранцев, имеющих право на гражданство
ОАЭ определили категории иностранцев, имеющих право на гражданство
30 января 2021 г. 13:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi