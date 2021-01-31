Тяжелое ДТП на Кубе, погибли 10 человек

Десять человек погибли в результате аварии автобуса с учителями на Кубе, 25 человек получили травмы.

Десять человек погибли в результате аварии автобуса с учителями на Кубе, 25 человек получили травмы.

Как передает Report со ссылкой на газету "Маябеке", водитель автобуса не справился с управлением, в результате транспортное средство рухнуло с моста на 42-м километре национальной автомагистрали недалеко от города Гуинеса.

"Серьезная авария произошла с одним из автобусов, перевозивших учителей из Гаваны к месту их жительства для прохождения изоляции. Погибли десять человек, девять из которых - на месте происшествия и один - в больнице", - передает Кубинское новостное агентство в своем блоге в Twitter.

Отмечается, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии, раненых доставляют в больницы Гаваны и Гуинеса.

МВД и комиссия по безопасности дорожного движения расследуют происшествие и устанавливают все причины и обстоятельства инцидента.

Президент страны Мигель Диас-Канель выразил соболезнования родным и близким погибших.