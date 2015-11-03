Тяжелораненых в ДТП граждан Армении не перевезут из тульских больниц

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Находящимся в реанимации 11 гражданам Армении, пострадавшим в ДТП в Тульской области, будет оказана помощь в местных больницах, транспортировать их никуда не планируют.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр здравоохранения Тульской области Ольга Аванесян.

"Транспортировка не показана - нас проконсультировали федеральные клиники по тяжелым пациентам, лечение подтвердили, где-то подкорректировали, и мы дальше продолжаем. Это - сложные пациенты. Которые не сложные - их не надо транспортировать, а которые сложные - мы справляемся. У нас хватает и медикаментов, и оснащения", - сказала Аванесян.

Авария на трассе М-4 произошла во вторник на территории Тульской области. В автобусе, следовавшем по маршруту Москва-Ереван, находились более 60 человек, граждане Армении. В результате аварии погибли восемь человек, пострадали 46, из которых 11 находятся в реанимации.