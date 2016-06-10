​Twitter запустил смайлики, посвященные Евро-2016

Баку. 10 Июня. REPORT.AZ/ Сервис микроблогов Twitter в преддверии Чемпионата Европы по футболу запускает специальные эмодзи (смайлики) — изображение чемпионского кубка и футбольные мячи, окрашенные в национальные цвета сборных, участвующих в чемпионате.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании

Тематические эмодзи будут доступны для всех команд, участвующих в турнире, по соответствующим хэштегам. Так, российские болельщики смогут выразить свою поддержку сборной Италии с помощью хэштегов #ИТЛ или #ОднаКоманда, которые позволяют встраивать в твиты специальный итальянский эмодзи.

Кроме того, пользователи Twitter во время чемпионата, который проводится во Франции, смогут менять цвета подсветки Эйфелевой башни: каждый вечер через 10 минут после финального свистка последнего матча башня будет подсвечиваться в цвета флага сборной, которая получит наибольшую поддержку в Twitter в этот игровой день.

Также для онлайн-трансляций будут задействованы сервисы Vine и Periscope. В Vine будет собственный канал Евро-2016, в котором по итогам каждого игрового дня будут выкладываться лучшие шестисекундные ролики. В Periscope будут вестись трансляции из-за кулис всех центральных событий, тренировочных сессий, спортивных баз сборных и т.д. "Специально для этого Twitter задействует до 20 известных европейских видеоблогеров", — отмечается в сообщении.