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Twitter запретил Трампу и Байдену заявлять о победе до официальных итогов

Twitter запретил Трампу и Байдену заявлять о победе до официальных итогов Социальная сеть Twitter запретил кандидатам в президенты США и всем пользователям соцсети заявлять о победе до официального объявления итогов выборов.
Другие страны
2 ноября 2020 г. 21:29
Twitter запретил Трампу и Байдену заявлять о победе до официальных итогов

Социальная сеть Twitter запретил кандидатам в президенты США и всем пользователям соцсети заявлять о победе до официального объявления итогов выборов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила компания в понедельник.

"Пользователи Twitter, включая кандидатов на пост (президента США) не могут заявлять о победе до официального объявления итогов", - сообщили в компании. В Twitter пояснили, что официальным будут считать "объявление избирательной комиссии штата или прогноз от по меньшей мере двух заслуживающих доверия национальных СМИ, которые делают независимые прогнозы итогов". Объявление касается как президентских выборов, так и выборов в конгресс.

В компании предупредили, что иные "преждевременные заявления о присвоении (победы) будут получать соответствующую пометку и перенаправлять читателей к сайту с официальной информацией.

В Twitter также заявили, что будут пресекать призывы вмешательства в выборный процесс или подвергать сомнению итоги выборов. Такие посты, в том числе содержащие призывы к насилию, будут удаляться.

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