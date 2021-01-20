Twitter заблокировал аккаунт Национальной ассамблеи Венесуэлы

Сервис микроблогов Twitter заблокировал учетную запись Национальной ассамблеи Венесуэлы.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, при обращении к профилю
При этом аккаунт
6 декабря 2020 года в Венесуэле прошли парламентские выборы, на которых граждане республики избрали 277 депутатов парламента. Победу на них одержал проправительственный "Великий патриотический полюс". Значительная часть противников действующего правительства, которым принадлежало большинство в прошлом составе парламента, в том числе лидер оппозиции Хуан Гуайдо, отказалась от участия в голосовании и признания их результатов.