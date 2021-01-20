Twitter заблокировал аккаунт Национальной ассамблеи Венесуэлы

Сервис микроблогов Twitter во вторник заблокировал учетную запись Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Сервис микроблогов Twitter заблокировал учетную запись Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, при обращении к профилю @LaNuevaAsamblea обновленного состава парламента страны пользователь попадает на пустую страницу, на которой указано, что действие аккаунта приостановлено в связи с нарушением правил сообщества. Счетчик подписчиков обнулен, публикации и фото в профиле и шапке удалены. Подписаться на него нельзя.

При этом аккаунт @AsambleaVE , контролируемый отказавшимися слагать свои полномочия оппозиционными депутатами, срок мандата которых истек 5 января, продолжает функционировать и по-прежнему отмечен в соцсети синей галочкой как верифицированный аккаунт.

6 декабря 2020 года в Венесуэле прошли парламентские выборы, на которых граждане республики избрали 277 депутатов парламента. Победу на них одержал проправительственный "Великий патриотический полюс". Значительная часть противников действующего правительства, которым принадлежало большинство в прошлом составе парламента, в том числе лидер оппозиции Хуан Гуайдо, отказалась от участия в голосовании и признания их результатов.