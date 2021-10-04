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Twitter временно заблокировал страницу представителя талибов

Twitter временно заблокировал страницу представителя талибов Twitter временно ограничил доступ к странице представителя движения "Талибан" Забихуллы Муджахида, занимающего в новом правительстве страны должность заместителя министра информации и культуры.
Другие страны
4 октября 2021 г. 01:47
Twitter временно заблокировал страницу представителя талибов
Забихуллы Муджахида

Twitter временно ограничил доступ к странице представителя движения "Талибан" Забихуллы Муджахида, занимающего в новом правительстве страны должность заместителя министра информации и культуры.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на странице замминистра зачастую публиковались все официальные заявления и распоряжения талибов по ситуации в Афганистане, а также по связям с внешним миром.

Родственники замминистра в комментарии афганской радиостанции Salam Watandar отметили, что доступ к странице был ограничен вскоре после публикации подробностей о взрыве в Кабуле, который произошел 3 октября. Инцидент произошел неподалеку от мечети Идгах, когда там проходила церемония прощания с его матерью.

По последним данным, в результате взрыва погибли не менее 12 человек, еще 35 пострадали. Муджахид сообщал, что в их числе несколько мирных жителей.

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