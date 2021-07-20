О нас
Report Georgia
Аудио новости

Twitter в очередной раз заблокировал аккаунт конгрессмена-республиканца

Twitter в очередной раз заблокировал аккаунт конгрессмена-республиканца Социальная сеть Twitter заблокировала профиль члена Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин якобы из-за публикации дезинформации относительно COVID-19 и вакцин.
Другие страны
20 июля 2021 г. 13:53

Социальная сеть Twitter заблокировала профиль члена Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин якобы из-за публикации дезинформации относительно COVID-19 и вакцин.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

Соцсеть присвоила последним двум твитам конгрессмена статус "вводящий в заблуждение". Если Грин продолжит распространять дезинформацию о коронавирусе через свою страницу в Twitter, ее аккаунт могут навсегда заблокировать.

Это произошло на фоне того, что ранее в июле президент США Джо Байден заявил, что такие платформы, как Facebook, "убивают людей", позволяя дезинформировать о вакцине против коронавируса. Вице-президент Facebook Гай Розен, в свою очередь, опроверг эти заявления, написав в своем блоге, что неуверенность в вакцинации среди пользователей США снизилась на 50%, а 85% пользователей заявили, что прошли или хотели бы пройти вакцинацию от COVID-19.

Ссора между Белым домом и Facebook произошла на следующий день после того, как пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам во время ежедневного брифинга, что администрация президента Байдена "регулярно просматривает социальные сети" и "помечает" сообщения, содержащие дезинформацию по вопросам, связанным с коронавирусом.

Это заявление вызвало волну негативной реакции среди консерваторов, которые давно утверждали, что Facebook часто подвергает их цензуре за их политические убеждения.

В январе этого года Twitter уже блокировал Марджори Тейлор Грин. Тогда политик сообщила, что соцсеть приостановила действие ее аккаунта без объяснения причин. На это она заявила, что конгресс должен остановить цензуру и действовать для защиты свободы слова в стране.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

МИД Азербайджана ответил Армении
МИД Азербайджана ответил Армении
20 июля 2021 г. 10:26
В Баку совершен праздничный намаз
ФотоВ Баку совершен праздничный намаз
20 июля 2021 г. 09:54
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана, ранен офицер
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана, ранен офицер
20 июля 2021 г. 09:42
Поздравление от Мехрибан Алиевой с праздником Гурбан
Поздравление от Мехрибан Алиевой с праздником Гурбан
20 июля 2021 г. 09:42
Закир Гасанов дал поручения о пресечении возможных провокаций
Закир Гасанов дал поручения о пресечении возможных провокаций
19 июля 2021 г. 10:45
Совместная пресс-конференция Ильхама Алиева и Шарля Мишеля - ВИДЕО
ФотоСовместная пресс-конференция Ильхама Алиева и Шарля Мишеля - ВИДЕО
19 июля 2021 г. 00:03
В Азербайджане до конца этого года будет ежемесячно увеличиваться добыча нефти
В Азербайджане до конца этого года будет ежемесячно увеличиваться добыча нефти
18 июля 2021 г. 16:55
Места продажи и забоя скота в дни Гурбан байрамы
Места продажи и забоя скота в дни Гурбан байрамы
18 июля 2021 г. 12:22
Франция пытается превратить Армению в форпост в Закавказье?
Франция пытается превратить Армению в форпост в Закавказье?
18 июля 2021 г. 11:10
Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
17 июля 2021 г. 17:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi