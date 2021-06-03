Twitter удалил сообщение президента Нигерии и заблокировал его аккаунт

Федеральное правительство Нигерии обвинило компанию Twitter, которая удалила из своей социальной сети одно из сообщений президента страны Мухаммаду Бухари, в двойных стандартах и потворству сепаратистам, мечтающим создать государство Биафру.

Федеральное правительство Нигерии обвинило компанию Twitter, которая удалила из своей социальной сети одно из сообщений президента страны Мухаммаду Бухари, в двойных стандартах и потворству сепаратистам, мечтающим создать государство Биафру.

Как передает Report, об этом сообщил африканский новостной портал Sahara Reporters .

"У Twitter могут быть свои правила, однако они не являются всеобщими, - заявил министр информации и культуры Нигерии Лай Мохаммед. - Если президент любого государства мира обеспокоен складывающейся ситуацией в собственной стране, то он может свободно выражать свое мнение".