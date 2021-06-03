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Twitter удалил сообщение президента Нигерии и заблокировал его аккаунт

Twitter удалил сообщение президента Нигерии и заблокировал его аккаунт Федеральное правительство Нигерии обвинило компанию Twitter, которая удалила из своей социальной сети одно из сообщений президента страны Мухаммаду Бухари, в двойных стандартах и потворству сепаратистам, мечтающим создать государство Биафру.
Другие страны
3 июня 2021 г. 00:28
Twitter удалил сообщение президента Нигерии и заблокировал его аккаунт
Мухаммаду Бухари

Федеральное правительство Нигерии обвинило компанию Twitter, которая удалила из своей социальной сети одно из сообщений президента страны Мухаммаду Бухари, в двойных стандартах и потворству сепаратистам, мечтающим создать государство Биафру.

Как передает Report, об этом сообщил африканский новостной портал Sahara Reporters.

"У Twitter могут быть свои правила, однако они не являются всеобщими, - заявил министр информации и культуры Нигерии Лай Мохаммед. - Если президент любого государства мира обеспокоен складывающейся ситуацией в собственной стране, то он может свободно выражать свое мнение".

Twitter удалил в среду сообщение президента Нигерии, в котором он пригрозил сепаратистам наказанием за нападения на государственные здания, отмечает агентство Reuters. Формальным поводом стало упоминание Мухаммаду Бухари гражданской войны на юго-востоке Нигерии в 1967-70 годах, начавшейся после мятежа сепаратистов и провозглашения ими государства Биафра. В ходе войны погибли более 1 млн человек. В своем объяснении компания указала, что нигерийский президент нарушил политику Twitter в части "оскорбительного поведения". В результате сообщение было удалено, а аккаунт главы государства заблокирован.

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