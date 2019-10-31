Twitter решил запретить всю политрекламу

Twitter принял решение о запрете на размещение всей политической рекламы на базе своей платформы.

Как передает Report, с таким заявлением выступил основатель соцсети Джек Дорси.

"Мы приняли решение прекратить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру", - отметил он.

По словам Дорси, охват политзаявлений должен быть заработан, а не куплен.

Подобные ограничения заработают с 22 ноября для того, чтобы все текущие рекламодатели были уведомлены до вступления изменений в силу.