​Twitter разрешит своим сотрудникам работать из дома и после пандемии

Американская компания Twitter, владеющая одноименной соцсетью, разрешит своим сотрудникам работать в удаленном режиме и после того, как закончится пандемия коронавируса нового типа.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе на сайте соцсети.

"Если наши сотрудники находятся в той роли и ситуации, которые позволяют им работать из дома, и они хотят продолжать это делать на постоянной основе, мы это реализуем, - указано в заявлении. - Если нет, наши офисы будут тепло приветствовать их при условии принятия необходимых мер предосторожности, когда мы решим, что вернуться на работу безопасно".

Издание BuzzFeed отмечает, что сообщение о возможности удаленной работы и после пандемии разослал сотрудникам глава компании Джек Дорси. Он указал, что физическое присутствие в офисе будет все же необходимо для ряда работников, в частности для тех, кто поддерживает работу серверов.

В пресс-релизе также сообщается, что офисы откроются не ранее сентября.