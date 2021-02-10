Twitter рассказал, сможет ли Трамп восстановить свой аккаунт

Сервис микроблогов Twitter не даст Дональду Трампу доступ к своей платформе, даже если экс-президент будет вновь баллотироваться или победит на президентских выборах в будущем.

Сервис микроблогов Twitter не даст Дональду Трампу доступ к своей платформе, даже если экс-президент будет вновь баллотироваться или победит на президентских выборах в будущем.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил в среду в интервью CNBC представитель компании.

"Наша политика такова, что если вы удалены с платформы, вы удалены с нее независимо от того, комментатор ли вы, финансовый директор, бывший или действующий политик", - заявил вице-президент Twitter по финансам Нед Сигал в ответ на вопрос, сможет ли Трамп вернуться к этой социальной сети, если будет баллотироваться или будет избран на новый президентский срок.

Сигал подчеркнул, что правила Twitter нацелены на то, чтобы пользователи соцсети "не призывали к насилию". "И если кто-либо делает это, он будет удален и наши правила не дают ему возможности вернуться", - пояснил представитель компании, подчеркнув, что, поскольку Трамп, будучи президентом, был лишен доступа к соцсети, он не сможет вернуться к ней, даже если вновь будет занимать государственную должность.