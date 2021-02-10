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Twitter рассказал, сможет ли Трамп восстановить свой аккаунт

Twitter рассказал, сможет ли Трамп восстановить свой аккаунт Сервис микроблогов Twitter не даст Дональду Трампу доступ к своей платформе, даже если экс-президент будет вновь баллотироваться или победит на президентских выборах в будущем.
Другие страны
10 февраля 2021 г. 21:35
Twitter рассказал, сможет ли Трамп восстановить свой аккаунт
Дональд Трамп

Сервис микроблогов Twitter не даст Дональду Трампу доступ к своей платформе, даже если экс-президент будет вновь баллотироваться или победит на президентских выборах в будущем.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду в интервью CNBC представитель компании.

"Наша политика такова, что если вы удалены с платформы, вы удалены с нее независимо от того, комментатор ли вы, финансовый директор, бывший или действующий политик", - заявил вице-президент Twitter по финансам Нед Сигал в ответ на вопрос, сможет ли Трамп вернуться к этой социальной сети, если будет баллотироваться или будет избран на новый президентский срок.

Сигал подчеркнул, что правила Twitter нацелены на то, чтобы пользователи соцсети "не призывали к насилию". "И если кто-либо делает это, он будет удален и наши правила не дают ему возможности вернуться", - пояснил представитель компании, подчеркнув, что, поскольку Трамп, будучи президентом, был лишен доступа к соцсети, он не сможет вернуться к ней, даже если вновь будет занимать государственную должность.

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