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Twitter приостанавливает поддерживающие экс-мэра Нью-Йорка аккаунты

Twitter приостанавливает поддерживающие экс-мэра Нью-Йорка аккаунты

Компания Twitter начала приостанавливать действия 70 аккаунтов, публикующих контент в поддержку экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, баллотирующегося на пост президента США. 

Как передает Report, об этом сообщает газета Los Angeles Times.

Отмечается, что принудительные меры были приняты из-за нарушений правил компании о манипуляции платформой и спама. Действие некоторых аккаунтов будет приостановлено бессрочно.

По данным издания, для продвижения в соцсетях штаб Блумберга нанял сотни временных сотрудников для распространения сообщений в поддержку миллиардера в Facebook, Twitter и Instagram.

Блумберг вступил в президентскую гонку позже других основных кандидатов, однако он располагает практически неограниченными финансовыми ресурсами. В отличие от других кандидатов, которые ориентируются на пожертвования, он тратит средства из собственного состояния, превышающее 50 млрд долларов США.

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