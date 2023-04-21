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Twitter начал удалять галочки у пользователей, которые не приобрели платную подписку

Twitter начал удалять галочки у пользователей, которые не приобрели платную подписку Администрация социальной сети Twitter начала удалять синие галочки, свидетельствующие о подлинности аккаунтов, из учетных записей пользователей, которые не приобрели подписку Twitter Blue.
Другие страны
21 апреля 2023 г. 10:55
Twitter начал удалять галочки у пользователей, которые не приобрели платную подписку

Администрация социальной сети Twitter начала удалять синие галочки, свидетельствующие о подлинности аккаунтов, из учетных записей пользователей, которые не приобрели подписку Twitter Blue.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

Такие галочки уже потеряли основатель компании Microsoft Билл Гейтс, Папа Римский Франциск и бывший президент США Дональд Трамп. Как отмечает телеканал, данное изменение увеличивает вероятность появления фальшивых аккаунтов и мошенников, которые будут выдавать себя за известных людей и правительственные учреждения.

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