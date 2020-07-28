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Twitter на 12 часов ограничил работу аккаунта сына Трампа

Twitter на 12 часов ограничил работу аккаунта сына Трампа Администрация сети микроблогов Twitterна 12 часов наложила ограничения на учетную запись Дональда Трампа - младшего - сына президента США Дональда Трампа - за нарушение запрета на распространение ложной и потенциально вредной информации о заболевании, выз
Другие страны
28 июля 2020 г. 20:20
Twitter на 12 часов ограничил работу аккаунта сына Трампа

Администрация сети микроблогов Twitter на 12 часов наложила ограничения на учетную запись Дональда Трампа - младшего - сына президента США Дональда Трампа - за нарушение запрета на распространение ложной и потенциально вредной информации о заболевании, вызываемом коронавирусом нового типа (COVID-19).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в уведомлении, размещенном во вторник администрацией сети над сообщениями сына американского лидера.

"Мы временно ограничили некоторые функции вашего аккаунта. Мы установили, что данный аккаунт нарушает правила Twitter. Конкретно он нарушает политику нераспространения вводящей в заблуждение и потенциально вредной информации, касающейся COVID-19", - уточнила администрация сети микроблогов.

Это значит, что Трамп-младший в течение 12 часов не сможет размещать новые сообщения и делиться чужими.

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