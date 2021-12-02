Twitter и Facebook удалили продвигавшие взгляды Пекина 2,5 тыс. аккаунтов

Социальные сети Twitter и Facebook удалили свыше 2,5 тыс. аккаунтов, распространяющих социально-политические взгляды Пекина на глобальном уровне.

Социальные сети Twitter и Facebook удалили свыше 2,5 тыс. аккаунтов, распространяющих социально-политические взгляды Пекина на глобальном уровне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Twitter удалил учетные записи работали на опровержение обвинений Китая в предполагаемых нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Эти аккаунты выкладывали видеоролики, снятые в Синьцзяне. В них это место изображалось как "регион процветания и свободы".

По данным газеты The New York Times, Facebook заблокировал более 500 профилей после того, как они помогли распространить сообщения вымышленного швейцарского биолога по имени Уилсон Эдвардс. Несуществующий ученый, слово которого цитировали китайские СМИ, утверждал, что США вмешиваются в усилия Всемирной организации здравоохранения по отслеживанию происхождение COVID-19. Когда посольство Швейцарии в Пекине заявило, что "Уилсона Эдвардса" не существует, Facebook обнаружил, что его учетная запись на платформе была создана менее чем за 12 часов до начала публикации его сообщений.

Twitter и Facebook заблокированы в Китае. Как пишет издание, в последние годы они стали важными инструментами для формирования глобального мнения о КНР.

Вашингтон приписывает КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин такие утверждения категорически отвергает.