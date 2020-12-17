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Twitter будет удалять фейки о вакцинах от коронавируса

Twitter будет удалять фейки о вакцинах от коронавируса Соцсеть Twitter сообщила, что станет удалять посты с недостоверной информацией о вакцинах от коронавируса.
Другие страны
17 декабря 2020 г. 06:44
Twitter будет удалять фейки о вакцинах от коронавируса

Соцсеть Twitter сообщила, что станет удалять посты с недостоверной информацией о вакцинах от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNBC, пока удаляются только те твиты, в которых, как считает компания, присутствует дезинформация о природе вируса и его распространения, эффективности мер защиты, официальных ограничительных мерах, рисках для здоровья.

В соцсети отметили, что со следующей недели будут удаляться посты, в которых утверждается, что вакцины будут использованы "для намеренного вреда или контроля над населением". Кроме того, из Twitter будут удалены "ложные и широко опровергнутые заявления о негативных последствиях вакцинации" и с неправдивой информацией, что "COVID-19 не существует или несерьезен, а потому вакцинации не нужны".

В начале следующего года планируется отмечать сообщения, продвигающие "необоснованные слухи, спорные заявления", а также "неполную и вырванную из контекста информацию о вакцинах".

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