Twitter будет удалять фейки о вакцинах от коронавируса

Соцсеть Twitter сообщила, что станет удалять посты с недостоверной информацией о вакцинах от коронавируса.

Соцсеть Twitter сообщила, что станет удалять посты с недостоверной информацией о вакцинах от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNBC , пока удаляются только те твиты, в которых, как считает компания, присутствует дезинформация о природе вируса и его распространения, эффективности мер защиты, официальных ограничительных мерах, рисках для здоровья.

В соцсети отметили, что со следующей недели будут удаляться посты, в которых утверждается, что вакцины будут использованы "для намеренного вреда или контроля над населением". Кроме того, из Twitter будут удалены "ложные и широко опровергнутые заявления о негативных последствиях вакцинации" и с неправдивой информацией, что "COVID-19 не существует или несерьезен, а потому вакцинации не нужны".

В начале следующего года планируется отмечать сообщения, продвигающие "необоснованные слухи, спорные заявления", а также "неполную и вырванную из контекста информацию о вакцинах".