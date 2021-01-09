Twitter будет пресекать попытки Трампа обойти блокировку аккаунта

Twitter будет пресекать все попытки президента США Дональда Трампа обойти блокировку его учетной записи в социальной сети

Twitter будет пресекать все попытки президента США Дональда Трампа обойти блокировку его учетной записи в социальной сети. Как передает Report, об этом сообщает телеканал СNN со ссылкой на заявление компании Twitter.

"Если очевидно, что другой аккаунт используется с целью обхода блокировки, его действие также будет приостановлено", - говорится в заявлении Twitter, цитату из которого приводит телеканал.

"Касательно правительственных учетных записей, таких как @POTUS и @WhiteHouse, мы не будем приостанавливать действия этих аккаунтов, но примем меры по ограничению их использования", - отмечается в заявлении.