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Twitter будет пресекать попытки Трампа обойти блокировку аккаунта

Twitter будет пресекать попытки Трампа обойти блокировку аккаунта Twitter будет пресекать все попытки президента США Дональда Трампа обойти блокировку его учетной записи в социальной сети
Другие страны
9 января 2021 г. 09:22
Twitter будет пресекать попытки Трампа обойти блокировку аккаунта

Twitter будет пресекать все попытки президента США Дональда Трампа обойти блокировку его учетной записи в социальной сети. Как передает Report, об этом сообщает телеканал СNN со ссылкой на заявление компании Twitter.

"Если очевидно, что другой аккаунт используется с целью обхода блокировки, его действие также будет приостановлено", - говорится в заявлении Twitter, цитату из которого приводит телеканал.

"Касательно правительственных учетных записей, таких как @POTUS и @WhiteHouse, мы не будем приостанавливать действия этих аккаунтов, но примем меры по ограничению их использования", - отмечается в заявлении.
При этом политика соцсети также запрещает управлять аккаунтом Twitter третьим лицам по указанию Трампа
Ранее Twitter заявил, что блокирует личный аккаунт Трампа из-за риска подстрекательства к насилию. После уже в официальном аккаунте президента США было опубликовано заявление Трампа о том, что Twitter не заставит его замолчать, но эта публикация также была удалена модераторами соцсети.
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