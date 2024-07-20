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Twitch разблокировал аккаунт Трампа после трехлетнего запрета

Twitch разблокировал аккаунт Трампа после трехлетнего запрета Стриминговый сервис Twitch, принадлежащий Amazon.com, восстановил аккаунт экс-президента Дональда Трампа спустя три года после его блокировки, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Другие страны
20 июля 2024 г. 02:24
Twitch разблокировал аккаунт Трампа после трехлетнего запрета

Стриминговый сервис Twitch, принадлежащий Amazon.com, восстановил аккаунт экс-президента Дональда Трампа спустя три года после его блокировки, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В январе 2021 года Twitch деактивировал учетную запись Трампа на неопределенный срок после беспорядков в Капитолии США, ссылаясь на "потенциальную угрозу дальнейшего подстрекательства к насилию".

На следующий день после официального выдвижения Трампа кандидатом от Республиканской партии на пост президента, его аккаунт был восстановлен.

"Мы полагаем, что прямое взаимодействие с кандидатами в президенты может быть полезным для аудитории. Трамп теперь официально является кандидатом от республиканцев на пост президента США", - прокомментировал представитель Twitch.

Компания подчеркнула, что будет продолжать следить за соблюдением правил сообщества и принимать соответствующие меры в случае нарушений.

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Версия на азербайджанском языке "Twitch" 3 illik qadağadan sonra Trampın hesabını blokdan çıxarıb

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