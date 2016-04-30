В Багдаде прогремел мощный взрыв, 14 человек погибли, 37 получили ранения

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Жертвами теракта в районе Нахраван к востоку от Багдада стали по меньшей мере 14 человек, еще 37 получили ранения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на France Press.

Мощный взрыв в субботу прогремел в одном из жилых районов Нахравана, взрывчатка была заложена в автомобиль.

Сообщается, что данные не окончательные, и число погибших и раненых может увеличиться.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.