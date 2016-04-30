 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Багдаде прогремел мощный взрыв, 14 человек погибли, 37 получили ранения

    Число погибших и раненых может увеличиться

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Жертвами теракта в районе Нахраван к востоку от Багдада стали по меньшей мере 14 человек, еще 37 получили ранения.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на France Press.

    Мощный взрыв в субботу прогремел в одном из жилых районов Нахравана, взрывчатка была заложена в автомобиль.

    Сообщается, что данные не окончательные, и число погибших и раненых может увеличиться.

    Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi