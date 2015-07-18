Число жертв взрыва на рынке на востоке Ирака увеличилось до 120

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Число жертв взрыва на рынке в городе Бани-Саад на востоке Ирака возросло до 120 человек.

Как сообщает Report, об этом передает телерадиокорпорация BBC со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о более 100 погибших.

По данным BBC, в результате теракта ранения получили свыше 130 человек. В свою очередь агентство Associated Press передает, что от взрыва пострадали не менее 170 человек.

В пятницу на рынке в городе взорвался заминированный автомобиль. Взрыв прогремел в тот момент, когда люди собрались на рынке для празднования окончания месяца Рамазан.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В автомобиле находились три тонны взрывчатки.