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    Число жертв взрыва на рынке на востоке Ирака увеличилось до 120

    Ответственность за теракт взяла на себя группировка Исламское государство

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Число жертв взрыва на рынке в городе Бани-Саад на востоке Ирака возросло до 120 человек.

    Как сообщает Report, об этом передает телерадиокорпорация BBC со ссылкой на местные власти.

    Ранее сообщалось о более 100 погибших. 

    По данным BBC, в результате теракта ранения получили свыше 130 человек. В свою очередь агентство Associated Press передает, что от взрыва пострадали не менее 170 человек.

    В пятницу на рынке в городе взорвался заминированный автомобиль. Взрыв прогремел в тот момент, когда люди собрались на рынке для празднования окончания месяца Рамазан.

    Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В автомобиле находились три тонны взрывчатки.

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