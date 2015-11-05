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    ТВ: Число жертв теракта близ границы Ливана с Сирией возросло до 7

    Теракт произошел у штаб-квартиры религиозного совета во время собрания духовенства района Каламун

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Количество жертв теракта в городе Арсал на сирийской границе возросло до 8 человек, 20 граждан получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".

    Ранее стало известно, что террористы взорвали заминированный мотоцикл на площади аль-Сабиль в городе Арсал. Теракт произошел у штаб-квартиры религиозного совета во время собрания духовенства района Каламун.

    По данным телеканала, среди погибших глава религиозного совета района Каламун Усман Мансур.

    Город Арсал расположен примерно в 124 километрах к северо-востоку от ливанской столицы Бейрута.

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