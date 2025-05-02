Туск заявил о возвращении жестокости и эгоизма в политику

Неуверенность, жестокость и эгоизм возвращаются в мировую политику.

Неуверенность, жестокость и эгоизм возвращаются в мировую политику.

Как передает Report , об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в своем телеобращении.

"Наступили трудные времена. Война перестала быть абстракцией", — сказал он.

При этом он признался, что озабочен тем, что "уверенность в том, что ничего не дается даром, побеждает привязанность к ценностям".

Туск подчеркнул, что планирует создавать лучшие условия для работы на рынке Польши для отечественных предприятий. Он отметил, что в экономическом национализме "нет ничего плохого".

"У нас не дрогнет рука, чтобы фаворизовать польские фирмы", — указал польский премьер.