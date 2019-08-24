 Наверх

Туск заявил, что будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит G7

​Туск заявил, что будет выступать за приглашение Украины на следующий

Глава Европейского совета Дональд Туск будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит Группы семи (G7).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил, выступая на пресс-конференции перед началом саммита в Биаррице

"Если уж речь идет о повторном приглашении России, то я скажу, что причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны, - сказал Туск. - Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7". 

Ранее сообщалось, что Трамп и Макрон хотят пригласить Россию на встречу G7 в 2020 году. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!