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    Председатель ЕС: Мы намерены сохранить Европейский союз и сделать его еще крепче

    Мы подготовлены к этому негативному сценарию

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ "Не секрет, что мы все хотели другого результата голосования в Великобритании по вопросу выхода страны из ЕС".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Евросоюза Дональд Туск.

    По его словам, нет возможности предсказать политические последствия референдума, в особенности для Великобритании: "Это исторический момент. Мы хотим заверить всех, что мы подготовлены к этому негативному сценарию. За последние два дня я говорил со всеми лидерами стран-членов ЕС о "брексите". Сегодня, от имени 27 лидеров ЕС я заверяю, что мы намерены сохранить союз и сделать его еще крепче".

    По словам Туска,  выход Великобритании из ЕС не создаст  правового вакуума: "Все процедуры выхода Великобритании отражены в договоренностях".

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