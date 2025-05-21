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Туск: Вопрос отправки войск в Украину для Польши закрыт

Туск: Вопрос отправки войск в Украину для Польши закрыт Польша не собирается отправлять войска в Украину - это окончательное решение.
Другие страны
21 мая 2025 г. 01:14
Туск: Вопрос отправки войск в Украину для Польши закрыт

Польша не собирается отправлять войска в Украину - это окончательное решение.

Как передает Report, об этом заявил в эфире телеканала TVP Info польский премьер-министр Дональд Туск.

"Да", - ответил политик на вопрос ведущей телеканала, является ли решение польских властей не отправлять военных в Украину окончательным и не подлежащим пересмотру.

По словам Туска, на Варшаву не оказывается давление со стороны западных партнеров по этому вопросу, США также в курсе позиции польской стороны.

"Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сразу услышал от всех моих европейских партнеров, что это неправда (имеется в виду план, включающий польский континент на линии разграничения в Украине - ред.). Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер сразу отреагировали, поскольку для них это было неподдающиеся сомнениям и обсуждению условие", - подчеркнул Туск.

Ранее Келлог заявил, что США обсуждают с союзниками план урегулирования конфликта в Украине, согласно которому к западу от Днепра будут располагаться силы сдерживания, включающие контингенты четырех европейских стран - Великобритании, Франции, Германии и Польши. В свою очередь, в Варшаве неоднократно отвергали возможность отправки военных в Украину в составе подобных миссий. Тем не менее, среди польских правых распространено мнение, что Туск может направить военных в Украину под давлением Запада.

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