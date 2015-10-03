Туск: ряд лидеров используют кризис с мигрантами для ослабления ЕС

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/Председатель Евросовета Дональд Туск считает, что некоторые лидеры зарубежных стран используют кризис с прибывающими в европейские страны мигрантами и беженцами для того, чтобы ослабить ЕС политически, передает агентство Франс Пресс.

"Впервые в моей политической карьере я слышал политиков, которые открыто заявляют, что беженцы, направляющиеся в Европу — их способ заставить (нас) действовать определенным образом…. Некоторые говорят, что это их способ ослабить Европу как политическую единицу", — заявил Туск, выступая на европейском форуме в польском городе Сопот. Каких политиков имел в виду Туск, а также о какого рода "поведении" он говорил, не уточняется.

По мнению председателя Евросовета, "военные решения в Сирии, предложенные некоторыми странами", создают риск того, что восемь миллионов сирийцев, оставшихся без жилья, последуют за своими соотечественниками и поедут в Европу.

"Беженцы стали элементом политических сражений и иногда… они становятся предметом обмена, новым элементом в гибридной войне, первые признаки которой мы видели в Крыму и Донбассе", — отметил Туск. "И я говорю не только о России", — добавил он.

Report со ссылкой на РИА «Новости» отмечает, что по данным Международного агентства по миграции (МОМ), количество мигрантов из стран Ближнего Востока, прибывших в Европу морскими путями через Италию и Грецию, составило 522 тысячи 134 человека. Самое большое количество мигрантов, которые добираются до Европы через территорию Италии, приходится на граждан Эритреи — 30 тысяч 708 человек. Сирийцев среди беженцев в Италии наименьшее количество — 6710 человек. В Грецию мигранты бегут в основном из Сирии — 175 тысяч 375 человек, и Афганистана — 50 тысяч 177 человек.