Туск раскритиковал выбор Будапешта как потенциального места встречи президентов Украины и РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск скептически отнесся к выбору венгерской столицы в качестве возможного места для трехсторонней встречи с участием президентов США, России и Украины для обсуждения дальнейших шагов по мирному урегулированию конфликта.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом глава правительства Польши написал сегодня в соцсетях.

По мнению Туска, Венгрия не является самым удачным выбором для Украины, поскольку напоминает о Будапештском меморандуме 1994 года, подписанном Соединенными Штатами, Великобританией и Россией, который гарантировал Украине независимость, суверенитет и уважение ее границ в обмен на обязательство по денуклеаризации.

"Будапешт? Не все могут помнить, но в 1994 году Украина уже получила гарантии территориальной целостности от США, России и Великобритании. В Будапеште. Возможно, я суеверен, но на этот раз я бы попытался найти другое место", - написал он.

Белый дом склоняется именно к пользу Будапешта, как утверждают американские издания со ссылкой на Секретную службу США, которая занимается организацией мероприятий с участием американского президента.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт пока не подтвердила, что Будапешт рассматривается как место проведения встречи. "Мы предоставим подробности, когда это будет возможно", - сказала она.