Туск: Проект соглашения Brexit не подлежит пересмотру

Саммит в формате 27 остающихся в Евросоюзе государств подтвердил, что проект соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС не подлежит пересмотру.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции.

Он сообщил, что лидеры кратко обсудили Brexit и согласовали единый подход 27 стран ЕС.

"Мы хотим избежать беспорядочного Brexit и хотим создать будущие отношения с Великобританией, которые были бы настолько близкими, насколько это возможно", - сказал Д.Туск, добавив, что ЕС готов к переговорам с Великобританией лишь относительно политической декларации о структуре будущих отношений.