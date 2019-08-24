​Туск призвал G7 договориться по Ирану

Глава Евросовета Дональд Туск перед началом саммита G7 призвал его участников найти "общий язык" по иранской тематике, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Говоря об угрозе распространения ядерного оружия, нужно сказать, что отказ США от ядерной сделки с Ираном не принес никаких положительных результатов", - заявил Туск, выступая перед журналистам в Биарицце.

По его словам, "разногласия в западном мире, когда речь заходит об этом вопросе, играют на руку иранским аятоллам, а также России и Китаю".

"Лидеры G7 должны предпринять еще одну попытку найти общий язык по этому вопросу", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась пресс-службой ЕК.