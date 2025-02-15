Туск призвал Европу срочно подготовить собственный план действий по Украине

Европе необходимо срочно выработать собственный план действий по Украине, иначе ее будущее будут определять другие глобальные игроки.

Европе необходимо срочно выработать собственный план действий по Украине, иначе ее будущее будут определять другие глобальные игроки.

Как передает Report, об этом написал премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в социальной сети "Х".

"Европе срочно нужен собственный план действий в отношении Украины и нашей безопасности, иначе наше будущее будут определять другие глобальные игроки. Не обязательно в соответствии с нашими собственными интересами", - написал премьер.

Он подчеркнул, что этот план должен быть подготовлен уже сейчас.