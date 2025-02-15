О нас

Туск призвал Европу срочно подготовить собственный план действий по Украине

Туск призвал Европу срочно подготовить собственный план действий по Украине Европе необходимо срочно выработать собственный план действий по Украине, иначе ее будущее будут определять другие глобальные игроки.
Другие страны
15 февраля 2025 г. 14:49
Туск призвал Европу срочно подготовить собственный план действий по Украине

Европе необходимо срочно выработать собственный план действий по Украине, иначе ее будущее будут определять другие глобальные игроки.

Как передает Report, об этом написал премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в социальной сети "Х".

"Европе срочно нужен собственный план действий в отношении Украины и нашей безопасности, иначе наше будущее будут определять другие глобальные игроки. Не обязательно в соответствии с нашими собственными интересами", - написал премьер.

Он подчеркнул, что этот план должен быть подготовлен уже сейчас.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Армия Израиля готова к любой ситуации в случае срыва соглашения с ХАМАС по Газе
Армия Израиля готова к любой ситуации в случае срыва соглашения с ХАМАС по Газе
15 февраля 2025 г. 15:15
Зеленский: Мир в Украине возможен в 2025 году
Зеленский: Мир в Украине возможен в 2025 году
15 февраля 2025 г. 15:05
Зеленский: Украина никогда не согласится на сделки, заключенные за ее спиной
Зеленский: Украина никогда не согласится на сделки, заключенные за ее спиной
15 февраля 2025 г. 14:24
Зеленский призвал к созданию Вооруженных сил Европы
Зеленский призвал к созданию Вооруженных сил Европы
15 февраля 2025 г. 14:10
СМИ: Администрация Трампа уволила сотни сотрудников агентства по ядерной безопасности США
СМИ: Администрация Трампа уволила сотни сотрудников агентства по ядерной безопасности США
15 февраля 2025 г. 13:35
Канцлер: Германия не согласится с навязанным миром в ситуации вокруг Украины
Канцлер: Германия не согласится с навязанным миром в ситуации вокруг Украины
15 февраля 2025 г. 13:26
Канцлер ФРГ заявил о возможности объявления ЧС для финансирования военной помощи Киеву
Канцлер ФРГ заявил о возможности объявления ЧС для финансирования военной помощи Киеву
15 февраля 2025 г. 13:17
Шольц: США продолжат поддерживать Украину
Шольц: США продолжат поддерживать Украину
15 февраля 2025 г. 13:15
Ракета SpaceX вывела на орбиту 21 интернет-спутник Starlink
Ракета SpaceX вывела на орбиту 21 интернет-спутник Starlink
15 февраля 2025 г. 12:43
Президент Ливана обещает наказать виновных в нападении на миротворцев ООН
Президент Ливана обещает наказать виновных в нападении на миротворцев ООН
15 февраля 2025 г. 12:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi