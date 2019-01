Туск призвал Европу поддержать "демократические силы" в Венесуэле

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Глава Евросовета Дональд Туск выразил в четверг надежду, что Европа с единых позиций поддержит "демократические силы" в Венесуэле, где спикер парламента объявил себя временным главой государства, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Надеюсь, что вся Европа объединится в поддержке демократических сил в Венесуэле. В отличие от Мадуро, Парламентская ассамблея, включая Хуана Гуаидо, имеет демократический мандат от граждан Венесуэлы", — говорится в сообщении в официальном аккаунте Туска.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране.

Это первая официальная реакция со стороны ЕС на события в Венесуэле.

