Глава Евросовета посетит страны юго-восточной Европы

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Глава Евросовета Дональд Туск 1-3 марта посетит страны юго-восточной Европы для выработки консенсуса по разрешению миграционного кризиса в преддверии саммита ЕС-Турция.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении совета.

"Президент Туск побывает в Вене, Любляне, Загребе, Скопье и Афинах с первого по третье марта для продолжения создания европейского консенсуса о том, как решить миграционный кризис, подготовиться к саммиту с Турцией 7 марта, а также к саммиту глав государств ЕС 17-18 марта", - говорится в сообщении.





