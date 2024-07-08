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Туск: Польша может передать Киеву МиГ, если НАТО заменит их другими самолетами

Туск: Польша может передать Киеву МиГ, если НАТО заменит их другими самолетами Польша может рассмотреть передачу Киеву истребителей МиГ, если страны НАТО дадут возможность заменить их другими самолетами.
Другие страны
8 июля 2024 г. 16:38
Туск: Польша может передать Киеву МиГ, если НАТО заменит их другими самолетами

Польша может рассмотреть передачу Киеву истребителей МиГ, если страны НАТО дадут возможность заменить их другими самолетами.

Как передает Report со ссылкой на польские СМИ, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Варшаве.

"Мы сегодня не можем просто передать МиГ, потому что они участвуют в патрулировании польского неба в рамках программы НАТО Air Policing. Но мы решили, что как только страны НАТО позволят нам заменить их какими-то другими самолетами, если такого типа равновесие будет соблюдено, то я буду убеждать командование в Польше, чтобы как можно скорее реализовать такое решение", - сказал он.

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