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Туск: Польша будет депортировать иностранцев, нарушающих в стране закон

Туск: Польша будет депортировать иностранцев, нарушающих в стране закон Власти Польши разработают программу борьбы с преступлениями, которые все чаще совершают в республике иностранцы.
Другие страны
7 февраля 2025 г. 18:58
Туск: Польша будет депортировать иностранцев, нарушающих в стране закон

Власти Польши разработают программу борьбы с преступлениями, которые все чаще совершают в республике иностранцы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Я принял решение и обратился к министрам внутренних дел и юстиции, чтобы они представили быстрый план немедленной реакции на организованную преступность иностранцев. Каждый, кто будучи в Польше серьезно нарушает право, будет депортирован из страны", - сказал он.

По словам Туска, в последнее время появилось слишком много случаев, которые свидетельствуют о том, что "если закрывать глаза на такие вещи, последствия будут печальными".

"В ближайшие дни будут решительные действия, которые ограничат преступность, если говорить о мигрантах и иностранцах, находящихся в Польше", - отметил он.

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