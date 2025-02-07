Туск: Польша будет депортировать иностранцев, нарушающих в стране закон

Власти Польши разработают программу борьбы с преступлениями, которые все чаще совершают в республике иностранцы.

Власти Польши разработают программу борьбы с преступлениями, которые все чаще совершают в республике иностранцы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Я принял решение и обратился к министрам внутренних дел и юстиции, чтобы они представили быстрый план немедленной реакции на организованную преступность иностранцев. Каждый, кто будучи в Польше серьезно нарушает право, будет депортирован из страны", - сказал он.

По словам Туска, в последнее время появилось слишком много случаев, которые свидетельствуют о том, что "если закрывать глаза на такие вещи, последствия будут печальными".

"В ближайшие дни будут решительные действия, которые ограничат преступность, если говорить о мигрантах и иностранцах, находящихся в Польше", - отметил он.