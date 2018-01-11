Туск: Польша может выйти из состава ЕС, если перестанет получать финансирование

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Польское правительство может принять меры для выхода из Евросоюза в случае, если страна перестанет получать финансирование от организации.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Евросовета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск.

По его словам, для правящей партии "Право и справедливость" выгоды от членства страны в Евросоюзе сводятся к получению средств, причем для нее не имеют значения такие преимущества, как общий рынок, правовой режим и гарантированная безопасность.

Глава Евросовета указал, что пока Варшава продолжает получать финансирование от ЕС, для властей страны "игра стоит свеч".

Еврокомиссия уже два года критикует судебную реформу, проводимую Варшавой. В ЕК считают, что 13 принятых в рамках этой реформы законов нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной.