Туск: Европейские лидеры подготовили совместное заявление по итогам встречи на Аляске

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что по итогам встречи европейских лидеров, посвященной итогам переговоров президентов США и России на Аляске, было подготовлено совместное заявление.

Как передает Report, об этом премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил в соцсети Х.

"Европейские лидеры завершили обсуждение итогов встречи на Аляске на основе информации, предоставленной президентом США Дональдом Трампом. Вместе с лидерами Франции, Германии, Великобритании и Италии мы выслушали мнение и президента Украины Владимира Зеленского, и подготовили совместное заявление", - написал он.

При этом Туск не уточнил о чем говорится в совмстном заявлении.