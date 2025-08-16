О нас

Туск: Европейские лидеры подготовили совместное заявление по итогам встречи на Аляске

Туск: Европейские лидеры подготовили совместное заявление по итогам встречи на Аляске Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что по итогам встречи европейских лидеров, посвященной итогам переговоров президентов США и России на Аляске, было подготовлено совместное заявление.
16 августа 2025 г. 13:00
Туск: Европейские лидеры подготовили совместное заявление по итогам встречи на Аляске

Европейские лидеры подготовили совместное заявление, посвященное итогам переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Как передает Report, об этом премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил в соцсети Х.

"Европейские лидеры завершили обсуждение итогов встречи на Аляске на основе информации, предоставленной президентом США Дональдом Трампом. Вместе с лидерами Франции, Германии, Великобритании и Италии мы выслушали мнение и президента Украины Владимира Зеленского, и подготовили совместное заявление", - написал он.

При этом Туск не уточнил о чем говорится в совмстном заявлении.

Версия на английском языке Tusk: European leaders prepare joint statement following Alaska meeting
Версия на азербайджанском языке Tusk: Avropa liderləri Alyaskadakı görüşün nəticələri ilə bağlı birgə bəyanat hazırlayıblar

13 августа 2025 г. 00:30

