Туск признался в смешанных чувствах перед российско-американским саммитом по Украине

Другие страны
11 августа 2025 г. 14:59
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил , что испытывает смесь страха и надежды в преддверии российско-американского саммита по войне в Украине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

“Я буду ждать результатов встречи президентов Трампа и Путина , у меня много страхов и много надежд”,- сообщил он.

По словам Туска, американская сторона пообещала, что проконсультируется с европейскими партнерами относительно своей позиции до встречи на Аляске.

“Недавние комментарии Трампа о войне на Украине могут создать впечатление, что президент США все больше понимает аргументы Украины и Европы относительно конфликта, но он не уверен на 100%, что эта позиция будет долгосрочной”, - сказал Туск.

Лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, Финляндии и Европейской комиссии в субботу приветствовали усилия Трампа по прекращению войны, но подчеркнули необходимость оказать давление на Россию и предоставить гарантии безопасности Киеву.

Туск заявил, что совместное заявление европейских лидеров свидетельствует об их единстве в подходе к мирным переговорам по Украине, добавив, что Киев должен участвовать в любых подобных обсуждениях.

“Для Польши и наших партнеров очевидно, что государственные границы не могут быть изменены силой. Война России с Украиной не должна приносить выгоду агрессору”,- заключил премьер-министр Польши

Напомним, что президент США Дональд Трамп встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

