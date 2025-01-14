Туск: Операция НАТО по патрулированию Балтики продлится 90 дней

Операция по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры Baltic Sentry продлится 90 дней.

Операция по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры Baltic Sentry продлится 90 дней.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после саммита государств Северной Европы и Балтии в Хельсинки.

"Это будет 90 дней, однако с очевидной возможностью продления и усиления военного контроля в Балтийском море", - заявил Туск.

По его словам, пока не решено, сколько единиц техники выделит для операции каждый ее участник. Туск подчеркнул, что четыре корабля польских военно-морских сил постоянно осуществляют охрану критической инфраструктуры, в том числе порт Гданьска и газопорт в Свиноустье.

Во вторник на саммите государств Балтийского моря в Хельсинки генсек НАТО Марк Рютте объявил о создании миссии Baltic Sentry по патрулированию Балтийского моря.