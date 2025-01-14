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Туск: Операция НАТО по патрулированию Балтики продлится 90 дней

Туск: Операция НАТО по патрулированию Балтики продлится 90 дней Операция по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры Baltic Sentry продлится 90 дней.
Другие страны
14 января 2025 г. 18:55
Туск: Операция НАТО по патрулированию Балтики продлится 90 дней

Операция по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры Baltic Sentry продлится 90 дней.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после саммита государств Северной Европы и Балтии в Хельсинки.

"Это будет 90 дней, однако с очевидной возможностью продления и усиления военного контроля в Балтийском море", - заявил Туск.

По его словам, пока не решено, сколько единиц техники выделит для операции каждый ее участник. Туск подчеркнул, что четыре корабля польских военно-морских сил постоянно осуществляют охрану критической инфраструктуры, в том числе порт Гданьска и газопорт в Свиноустье.

Во вторник на саммите государств Балтийского моря в Хельсинки генсек НАТО Марк Рютте объявил о создании миссии Baltic Sentry по патрулированию Балтийского моря.

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