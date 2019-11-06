Туск не станет баллотироваться в президенты Польши

Глава Европейского совета Дональд Туск объявил, что не станет баллотироваться на пост президента Польши на выборах, которые пройдут весной 2020 года, передает Report со ссылкой на РИА «Новости».

Он отметил, что объявил об этом заранее, так как не хотел помешать оппозиции в процессе выдвижения кандидатов в президенты страны.

«Нужна кандидатура, которая не отягощена багажом трудных, непопулярных решений... А я таким багажом отягощён со времени, когда был премьер-министром», — прокомментировал свое решение Туск.

Он также добавил, что на грядущих президентских выборах будет поддерживать представителей оппозиции.