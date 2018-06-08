Туск назвал темы переговоров G7

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Саммит "большой семерки" обсудит укрепление кооперации в вопросе предотвращения иностранного вмешательства в демократические процессы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции в рамках саммита.

"Как G7 мы хотим защищать наши демократии от угроз, (исходящих от - ред.) иностранных игроков. Мы обсудим усиление кооперации для предотвращения и ответа на неприемлемое иностранное вмешательство в наши демократические процессы. Мы хотим укрепить координацию G7 в этой сфере", - сказал Туск.